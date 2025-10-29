Con relación a las órdenes 2025-10-13 y 2025-10-14 dadas a conocer ayer por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), Volaris informó que analiza el alcance de las medidas anunciadas.

Por el momento, la compañía señala que las disposiciones en materia de carga tendrían “un efecto marginal” para Volaris, debido a la mínima participación que la empresa tiene en el servicio de carga entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y destinos en Estados Unidos.

Por otra parte, las disposiciones del DOT incluyen la no aprobación de la ruta de Volaris entre el AICM y el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, la cual comenzaría a operar el 2 de noviembre.

Al respecto, Volaris se encuentra analizando opciones para minimizar las afectaciones a sus usuarios.

“Volaris se encuentra en contacto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como con la industria, a fin de dialogar y encontrar una solución a esta situación, que evite afectaciones futuras sobre sus operaciones y el sector aéreo mexicano”, indicó la aerolínea, en un comunicado.

Volaris reafirmó su compromiso de mantener la conectividad aérea entre México y Estados Unidos, ofreciendo opciones accesibles y seguras a sus clientes.

