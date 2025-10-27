Más Información

Notarias de Adán y amigos, vía para negocios jugosos

Israel levanta estado de emergencia; mantendrá restricciones en el sur del país

La mañanera de Sheinbaum, 27 de octubre, minuto a minuto

El Tren México–Toluca ya recorrió tres sexenios; “El Insurgente” por fin se dirige a su estación final

Lando Norris conquista el Gran Premio de México y sube a la cima del campeonato mundial de pilotos

Noroña rompe en llanto al hablar de Palestina; es un pueblo “con derecho a existir”, defiende

Ronald Johnson celebra incautación de EU de 400 armas con destino a México; “no llegarán a manos criminales”, dice embajador

"Pollitos de colores", la cruel metáfora del narco para niños reclutados desde los 9 años en labores del crimen organizado

Salinas Pliego busca poner fin a litigios con SAT; solicita monto para pagar en 10 días

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

“Hacer canciones es un misterio”: entrevista a Juana Aguirre

"El colapso ecológico ya está en marcha": entrevista a Flavia Broffoni

Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó a los cinco candidatos finalistas para suceder al presidente de la (Fed), , en declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One.

Bessent aseguró que los finalistas son los gobernadores de la Fed: Christopher Waller y Michelle Bowman; el exgobernador Kevin Warsh; el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, y el ejecutivo de BlackRock Rick Rieder.

El secretario además avanzó que la decisión final se conocerá a finales de este año, aunque está previsto que Powell se mantenga en el cargo hasta mayo de 2026.

“Puede que lo tengamos para finales de año. Queremos sacar a ‘Demasiado lento’ lo antes posible. Queremos ir ‘Demasiado pronto’”, dijo el presidente , que se encontraba junto a Bessent, en alusión al apodo despectivo con el que se refiere a Jerome Powell por no actuar con la rapidez que él desearía.

Bessent ha ido reduciendo cada vez más la lista de posibles candidatos a liderar la de la que incluso él mismo formó parte, pero que finalmente rechazó para seguir la frente del Departamento.

Hasta que suceda el cambio, la parece que va a mantener los ataques contra el para que recorte el precio del dinero.

El pasado mes de septiembre, la Fed rebajó los en un cuarto de punto hasta situarlos en una horquilla entre el 4 y el 4,25%.

Este miércoles se reúnen de nuevo y se espera que vuelvan a , aunque por el cierre del Gobierno federal tendrán que hacerlo sin indicadores económicos actualizados.

