La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió recortar por primera vez en el año sus tasas de interés en un cuarto de punto porcentual en medio de las fuertes presiones del presidente Donald Trump para dinamizar el crédito y ante los datos de empleo.

El recorte del banco central estadounidense a sus tipos de interés de referencia fue de 25 puntos base, para quedar en un rango de 4%-4.25%. Además, prevé dos recortes adicionales en lo que queda de este año.

Desde el último recorte, la inflación en Estados Unidos se ha desacelerado mientras que el mercado laboral se ha enfriado, lo que significa que los estadounidenses están lidiando con precios altos y un mercado laboral desafiante.

Solo el nuevo gobernador de la Fed, Stephen Miran, cuyo nombramiento fue impulsado por el presidente Trump -crítico de la Fed- votó en contra de la rebaja y buscó una reducción mayor de la tasa.

Fed prevé crecimiento económico de 1.6%

El comité monetario del banco central se mostró asimismo más optimista sobre el crecimiento de la economía estadounidense, que prevé en 1.6% este año frente al 1.4% que proyectaba en junio.

La reserva, liderada por Jerome Powell, había mantenido su tasa sin cambios este año mientras evaluaba el impacto de los aranceles, el endurecimiento de las leyes de inmigración y otras políticas de la administración Trump sobre la inflación y la economía.

Las tasas de interés más bajas podrían abaratar los préstamos para hipotecas, automóviles y tarjetas de crédito, y estimular el crecimiento y la contratación.

"Los riesgos a la baja para el empleo han aumentado", dijo la Reserva Federal en un comunicado después de su reunión de dos días.

Recorte a las tasas de interés entre turbulencias

El ajuste a las tasas de interés ocurre en un contexto donde el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, conformado por 12 miembros encargados de fijar las tasas, atraviesa una serie de turbulencias.

Aunque Trump ha dejado de amenazar con destituir al presidente de la Fed, el mandatario ahora apunta a despedir a la gobernadora del FOMC, Lisa Cook, por una acusación de fraude hipotecario. *Con información de Agencias

