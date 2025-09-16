Más Información
Un consejero del presidente Donald Trump se convirtió oficialmente en uno de los gobernadores del banco central de Estados Unidos (Fed), justo a tiempo para participar en una reunión clave sobre las tasas de interés.
Stephen Miran prestó juramento, anunció la Fed en un comunicado, unas horas más tarde de la confirmación de su nombramiento por parte del Senado.
La reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal (Fed) comenzó justo después, según un vocero.
