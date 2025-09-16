El presidente estadounidense, Donald Trump, rindió tributo al actor Robert Redford, quien falleció a los 89 años y en una ocasión interpretó a un periodista de investigación en un escándalo que derribó a un mandatario.

"Robert Redford tuvo una sucesión de años en los que no había nadie mejor", dijo Trump a la prensa cuando partía de la Casa Blanca y un periodista le informó de la muerte del actor.

"Hubo una época en la que era el más popular. Creo que era un grande", expresó el mandatario estadounidense, quien este martes inicia su segunda visita oficial al Reino Unido.

