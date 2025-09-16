El actor y director estadounidense, Robert Redford falleció este martes a los 89 años en su casa de Utah, informó The New York Times.

El ganador del Oscar y fundador de Sundance murió mientras dormía y no se informó de una causa específica de su deceso, según un comunicado de Cindi Berger, jefe ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK, citada por el diario.

Con su insolente belleza, Robert Redford encarnaba una cierta cara de América: ecologista, comprometido, independiente y próspero.

El actor trabajó en grandes clásicos como "Butch Cassidy y el niño" (1969), "El golpe" (1973) o "Todos los hombres del presidente" (1976).