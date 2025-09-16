Más Información

Con gira, la Orquesta Filarmónica de Jalisco celebra el mes patrio

Señalan desigualdades para acceso a la cultura

“Rius es el parteaguas de la caricatura en México”: Kemchs, caricaturista

Con Chávez, Revueltas y Shostakóvich, la Orquesta Filarmónica Jalisco celebra el mes patrio

Publican en el DOF Programa Sectorial de Cultura, así como su decreto de aprobación

El desafío de cada libro en la obra de Ana García Bergua

Hubo una noche que se convirtió en el foco de atención del centro de Morelia.

El 22 de octubre de 2019, el actor se paró sonriente en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine que se realiza en la capital michoacana y posó para los fotógrafos. Desde un principio se había dicho que no se pararía con la prensa, pero que sí se daría tiempo para saludar a distancia a la gente que había acudido a conocerlo. Y lo hizo, levantando en varias ocasiones el brazo agradeciendo a todos.

Esa noche Redford era homenajeado por los 50 años de “Butch Cassidy”, la cinta que lo unió eternamente con Paul Newman y estaba algo apenado.

“Los premios, especialmente este tipo de reconocimientos, me hacen sentir muy tímido, porque simplemente no sé qué hacer o decir. Pero profundamente y de la forma más humilde puedo decir: gracias”, dijo ya dentro de la sala principal del complejo exhibidor, sede del certamen.

Y entonces reveló su amor por México, al que siempre tuvo presente desde fines de los 30s y 40s, cuando fue niño.

“Tengo una relación muy profunda con México y los mexicanos, mayormente por la forma en que crecí en Los Ángeles. Crecí en una comunidad trabajadora de bajos recursos en Santa Mónica California y era básicamente una comunidad dominada por mexicanos”, contó.

“Así que algunos eran mis vecinos y jugábamos y nos divertíamos juntos. Simplemente éramos amigos, así es que ese sentimiento de estar rodeado de mexicanos, es algo queda muy profundo en tu vida “, añadió.

Su estancia no fue de más de 10 minutos. Ahí recibió la noticia de que una de las salas del complejo llevaría su nombre y se develó una butaca con el mismo.

Y se fue del lugar. No se le volvió a ver por las calles morelianas.

Pero dejó en claro que había sido un gran momento, aunque breve.

“Obviamente pueden ver por qué estoy tan feliz de estar aquí y es un profundo honor recibir este premio, así es que nuevamente gracias”, dijo antes de salir.

Hoy, a seis años de esa ocasión, Redford falleció.

