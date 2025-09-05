Más Información
El presidente estadounidense, Donald Trump, informó a la prensa que su lista de posibles candidatos a la presidencia de la Reserva Federal, que reemplazarían al actual presidente Jerome Powell, se ha reducido a tres personas. Trump hizo estas declaraciones el viernes en la Oficina Oval.
Trump se burló de Kevin Hassett, el actual director del Consejo Económico Nacional, como uno de los tres candidatos.
Hassett habló en la Oficina Oval sobre las últimas cifras de empleo.
El Departamento de Trabajo informó que los empleadores estadounidenses crearon solo 22 mil empleos el mes pasado y que la tasa de desempleo aumentó ligeramente hasta el 4.3%. Hassett afirmó que espera que las últimas cifras de empleo se revisen al alza a medida que la Oficina de Estadísticas Laborales designe a un nuevo líder.
La líder anterior del BLS, Erika McEntarfer, fue despedida públicamente el mes pasado después de que la agencia publicara cifras que muestran que la contratación se había desacelerado en julio y fue mucho menor en mayo y junio de lo que se había estimado anteriormente.
Megaoperativo en planta de Hyundai, parte de una investigación criminal; "no fue operación de inmigración", dice EU
