El presidente de Estados Unidos, , dio por "perdidos" a la India y Rusia al asegurar que prefirieron acercarse a la "oscura" y les deseó un "próspero futuro juntos".

"¡Parece que hemos perdido a la India y Rusia ante la China más profunda y oscura. Que tengan un largo y próspero futuro juntos!", escribió Trump en su .

El mensaje va acompañado de una foto del presidente ruso, Vladimir Putin, el chino, Xi Jinping, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, en el marco de las visitas de Putin y Modi a Beijing para asistir a un desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

En el gran despliegue militar, en el que China presentó nuevos misiles y drones avanzados, también estuvo presente el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Tras las primeras imágenes del encuentro, Trump acusó a Xi de "conspirar contra EU" junto a Putin y Kim.

El mandatario estadounidense sugirió después que estos líderes "esperaban" que él "estuviera observando" la parada militar.

"Me pareció una ceremonia hermosa", añadió el magnate, quien aseguró el pasado miércoles que su relación con los líderes de China, Rusia y Corea del Norte era "muy buena".

Fotografía tomada de la cuenta oficial @realDonaldTrump de la red social Truth Social donde se observa al presidente de China, Xi Jinping, junto a su homologo ruso, Vladímir Putin (i) y al primer ministro de la India, Narendra Modi. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por "perdidos" este viernes a la India y Rusia al asegurar que prefirieron acercarse a la "oscura" China y les deseó un "próspero futuro juntos". Foto: EFE
Fotografía tomada de la cuenta oficial @realDonaldTrump de la red social Truth Social donde se observa al presidente de China, Xi Jinping, junto a su homologo ruso, Vladímir Putin (i) y al primer ministro de la India, Narendra Modi. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por "perdidos" este viernes a la India y Rusia al asegurar que prefirieron acercarse a la "oscura" China y les deseó un "próspero futuro juntos". Foto: EFE

"Descubriremos qué tan buena es en una o dos semanas", matizó.

Aumenta tensión entre EU e India tras aranceles

La Administración del republicano mantiene actualmente una relación más tensa con la India después de aumentar los aranceles a los productos indios hasta 50% como represalia por la compra de petróleo ruso.

Está decisión duplicó el gravamen "recíproco" de 25% que Washington impuso sobre Nueva Delhi desde principios de agosto.

Esto ha enfriado la relación entre los mandatarios. The New York Times aseguró hace unos días que Modi ha evitado hasta en cuatro ocasiones atender la llamada de Trump.

Varios medios apuntan también que por esta causa el estadounidense habría cancelado un viaje a la India previsto para octubre para asistir a la próxima cumbre del Quad, un foro de seguridad entre EU, India, Japón y Australia fundado en 2007.

