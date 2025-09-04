Más Información

Seúl. El personal que acompañó a a Beijing fue grabado retirando y limpiando minuciosamente los objetos que utilizó el líder norcoreano tras su reunión con el presidente ruso, .

Ese gesto ilustra el extremo cuidado del régimen por evitar que queden rastros que puedan revelar información sobre la salud del dirigente.

"Después de la finalización de las negociaciones, el personal que acompañaba al jefe de Corea del Norte eliminó cuidadosamente todas las huellas de la presencia de Kim", dijo el periodista ruso Alexander Yunashev en su cuenta de Telegram el miércoles.

En las imágenes publicadas por Yunashev se observa cómo una asistente de Kim retira el vaso del que había bebido, mientras otro miembro del equipo limpia a fondo el respaldo y los reposabrazos de la silla, así como la mesa de centro donde estuvo colocado el vaso.

Kim tomó otras precauciones en el marco de su visita al desfile militar por el fin de la Segunda Guerra Mundial en Beijing.

El tren blindado 'Taeyangho', con el que viajó a China, cuenta con un baño privado diseñado para evitar la filtración de restos biológicos que pudieran ofrecer pistas sobre su estado de salud, según informó el miércoles el diario japonés Nikkei, citando a fuentes de inteligencia surcoreanas y japonesas.

"La condición física del líder supremo tiene un gran impacto en el régimen norcoreano. Corea del Norte hace un esfuerzo particular por aislar todo lo relacionado con eso, como el cabello y el excremento", explicó un funcionario de inteligencia de Corea del Sur al diario japonés.

No es la primera vez que Pyonyang aplica este tipo de medidas. En anteriores viajes al extranjero, el personal de Kim ha limpiado cuidadosamente sus habitaciones de hotel y los utensilios que usó para eliminar cualquier rastro biológico. Asimismo, Kim nunca emplea bolígrafos ajenos, sino los que prepara su propia delegación, según el diario japonés.

En 2018 Kim viajó con su propio baño tanto a la cumbre intercoreana como a la de Singapur con .

Un año después, en camino a Hanói para su otra cumbre con Washington, Kim fue visto fumando afuera de su tren mientras su hermana Kim Yo-jong, subdirectora de departamento del Partido de los Trabajadores de Corea, sostenía un cenicero para recoger la colilla. También se vio a Kim guardando el fósforo con el que prendió el cigarrillo nuevamente en su caja, según imágenes captadas por la cadena de televisión japonesa TBS.

De acuerdo con funcionarios de inteligencia, a los hábitos poco saludables de Kim, que incluyen fumar, beber y comer en exceso, se suma la posibilidad de alguna enfermedad congénita. Su padre y su abuelo, por ejemplo, sufrían de problemas cardiovasculares que contribuyeon a sus muertes.

