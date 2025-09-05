Más Información

Trump renegociará desde octubre el T-MEC, según el Wall Street Journal; vaticinan un largo proceso

Sheinbaum: Bancos ya no podrán deducir de impuestos la parte que pagan al IPAB; calculan recuperar 10 mil mdp

Izan por primera vez en la historia la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas; "la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas": Sheinbaum

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

Zacatecas presenta nueva infraestructura de C5; valora adquirir un "perro robot" artillado

Sheinbaum adelanta que Paquete Económico 2026 apoyará más a la ciencia; anticipa proyecto de laboratorio de IA

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

FGR investiga agresión de Alito Moreno contra Noroña; realizará reconstrucción de los hechos en la Comisión Permanente

Lorena se desvanece; se mantiene alerta por lluvias

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

¿Cuántas veces se ha activado la alerta púrpura en CDMX en esta temporada de lluvias?

Choca tráiler contra un pilar de la Línea B del Metro en Avenida Oceanía; reportan un muerto

Nueva York.- El gobierno de Donald Trump va a comenzar a renegociar a partir del mes de octubre el Tratado de Comercio de Estados Unidos, México y Canadá (), su acuerdo comercial más ambicioso de todos los firmados y que ha quedado en gran medida en entredicho por las medidas arancelarias unilaterales impuestas por Trump a sus socios.

El diario Wall Street Journal asegura que la negociación ha sido encomendada a la oficina de Jamieson Greer, Representante de Comercio de Estados Unidos, que debe abrir consultas públicas -con empresas y sindicatos, entre otros- antes del 4 de octubre según las disposiciones del T-MEC.

El rotativo vaticina un largo proceso de renegociación de varios meses, que incluirá una audiencia pública en el Congreso en enero de 2026 y una reunión de los tres países para revisar los términos del eventual nuevo acuerdo el 1 de julio de ese mismo año.

El T-MEC, que reemplazó a otro acuerdo trilateral vigente desde 1992, fue firmado durante el primer mandato de Trump en 2020. Pero en su segundo gobierno, el mandatario lo ha atacado sin piedad por resultar supuestamente lesivo para EU.

El T-MEC, que reemplazó a otro acuerdo trilateral vigente desde 1992, fue firmado en 2020. Foto: iStock
De hecho, el republicano ha desvirtuado su espíritu con aranceles unilaterales contra Canadá y México, a los que acusa de laxitud en sus fronteras ante el narcotráfico que llega a Estados Unidos.

En marzo, poco después de asumir el gobierno, la administración de Trump empezó a aplicar aranceles del 25% a las importaciones de productos no incluidos en el T-MEC.

Ese mismo mes, Trump también castigó con aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, vitales para la industria automovilística, el mejor ejemplo de integración en la cadena de producción entre los tres países.

El presidente Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, hablaron por teléfono el lunes y este último dijo que había apreciado "progresos" en las conversaciones, mientras que el comercio bilateral también fue un importante tema de la agenda bilateral entre el secretario de Estado Marco Rubio y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

El diario estadounidense sostiene que un acuerdo global sobre el combate antidrogas será un prerrequisito para cualquier acuerdo más ambicioso que involucre a los dos países, incluido el referente al comercio.

