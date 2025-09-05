Más Información
Sheinbaum: Bancos ya no podrán deducir de impuestos la parte que pagan al IPAB; calculan recuperar 10 mil mdp
Izan por primera vez en la historia la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas; "la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas": Sheinbaum
Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige
Sheinbaum adelanta que Paquete Económico 2026 apoyará más a la ciencia; anticipa proyecto de laboratorio de IA
CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres
FGR investiga agresión de Alito Moreno contra Noroña; realizará reconstrucción de los hechos en la Comisión Permanente
Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario
La Policía de Ecuador decomisó 298 kilos de cocaína que encontró dentro de un contenedor que iba a ser enviado desde un puerto de la ciudad de Guayaquil, la más grande del país, hacia México, informó este viernes la institución.
El hallazgo se produjo durante un operativo realizado por agentes de investigación dentro del puerto, quienes identificaron un contenedor que tenía sellos adulterados y cuyo destino final era México.
Realizaron una revisión y en su interior encontraron varios sacos de yute con 300 bloques de cocaína. La droga estarían valorada en más de 13 millones de dólares en Europa, según la Policía.
Lee también Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador
Dos personas fueron detenidas para investigaciones, a quienes también se les decomisó sus teléfonos móviles.
Ecuador, el tercer país del mundo con más decomisos de drogas
En el primer semestre del año, en el país andino se habían incautado alrededor de 105 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, de acuerdo a cifras oficiales.
Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.
Lee también Marco Rubio llega a Ecuador para visita sobre cooperación en seguridad; se reunirá este jueves con Daniel Noboa
Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.
sg/mcc