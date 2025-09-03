Más Información

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones

Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

Joven muere tras rodada convocada por Sandra Cuevas; familia exige clasificar delito como homicidio

Joven muere tras rodada convocada por Sandra Cuevas; familia exige clasificar delito como homicidio

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Congreso de Campeche aprueba reforma para expropiar terrenos particulares; permitirá ocupar predios que sean de "utilidad pública"

Congreso de Campeche aprueba reforma para expropiar terrenos particulares; permitirá ocupar predios que sean de "utilidad pública"

El secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, llegó el miércoles por la noche a Ecuador, donde se espera que ofrezca reforzar la cooperación en seguridad para frenar la violencia de las bandas criminales.

Rubio se reunirá el jueves con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que al igual que el presidente estadounidense Donald Trump ha tratado de ampliar el uso del ejército en su país para enfrentar a las organizaciones narco.

El funcionario llegó a Ecuador por primera vez en calidad de jefe de la diplomacia estadounidense, luego de una breve estadía en México. Rubio aterrizó en el aeropuerto de Tababela, en las afueras de la capital Quito, constató la AFP.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Carlos debía más de 1 millón y ahora paga solo 2,800 pesos: descubre su secreto con Infonavit. Foto: Infonavit / Adobe

Carlos debía más de 1 millón y ahora paga solo 2,800 pesos: descubre su secreto con Infonavit

Canadá. iStock/Sviatlana Barchan

¿Los canadienses requieren visa para entrar a Estados Unidos? Casos en los que sí es necesaria

¿Quieres trabajar en la NASA? La agencia busca “voluntarios” para la misión Artemis II rumbo a la Luna en 2026. Foto: iStock / gorodenkoff / Mampfred

¿Quieres trabajar en la NASA? La agencia busca “voluntarios” para la misión Artemis II rumbo a la Luna en 2026

Surf. Foto: Pixabay/Kanenori

California sobre las olas: Experiencias únicas de surf en el 'Estado Dorado'

Foto: Cortesía Disney World

Cambios y expansión en el parque temático Magic Kingdom: Disney sorprende con su anuncio