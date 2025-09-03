El secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, llegó el miércoles por la noche a Ecuador, donde se espera que ofrezca reforzar la cooperación en seguridad para frenar la violencia de las bandas criminales.

Rubio se reunirá el jueves con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que al igual que el presidente estadounidense Donald Trump ha tratado de ampliar el uso del ejército en su país para enfrentar a las organizaciones narco.

El funcionario llegó a Ecuador por primera vez en calidad de jefe de la diplomacia estadounidense, luego de una breve estadía en México. Rubio aterrizó en el aeropuerto de Tababela, en las afueras de la capital Quito, constató la AFP.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm