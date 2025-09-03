Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones

Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

Joven muere tras rodada convocada por Sandra Cuevas; familia exige clasificar delito como homicidio

Joven muere tras rodada convocada por Sandra Cuevas; familia exige clasificar delito como homicidio

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Congreso de Campeche aprueba reforma para expropiar terrenos particulares; permitirá ocupar predios que sean de "utilidad pública"

Congreso de Campeche aprueba reforma para expropiar terrenos particulares; permitirá ocupar predios que sean de "utilidad pública"

Caracas. Venezuela aplaudió este miércoles el "ejemplo digno" de soberanía que, afirmó, dio la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que ambos países norteamericanos reforzaron su cooperación en seguridad.

En Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, felicitó a la mandataria mexicana y a su Gobierno "por haber hecho prevalecer los principios del derecho internacional, la legalidad y la visión de América Latina como zona de paz, en el marco del combate contra el crimen organizado y el tráfico ilícito de drogas".

"Se trata de un ejemplo digno de la posición firme y soberana que caracteriza a nuestra región, y que México ha sabido representar de manera ejemplar", expresó.

Lee también

Todo esto, agregó Gil, a pesar de la que señaló como la "obsesión de Marco Rubio por generar intrigas y promover falsedades" en la región, que Caracas considera en riesgo a causa del despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el mar Caribe, cerca de Venezuela, para, según Washington, combatir el narcotráfico.

Durante la visita de Rubio, Sheinbaum dejó claro que su Gobierno mantendrá la cooperación en seguridad, pero subrayó que nunca permitirá presencia militar extranjera en su territorio.

La mandataria recordó que el marco acordado con Washington en febrero se basa en "confianza mutua, responsabilidad compartida, respeto a las respectivas soberanías y cooperación sin subordinación".

Lee también

Posteriormente, el funcionario estadounidense sostuvo que las operaciones conjuntas contra el narcotráfico "siempre han existido", pero ahora se busca "ampliar esa cooperación" hacia algo "más estructurado".

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró esta semana que "nada bueno" se puede esperar de las visitas a México y Ecuador de Rubio, a quien ha acusado de querer manchar las manos del mandatario Donald Trump con "sangre venezolana" y de la región.

Maduro advirtió el lunes que su país enfrenta la que considera la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años", con el despliegue de barcos militares por parte de Estados Unidos con mil 200 misiles y un submarino nuclear que, denunció, "apuntan" a la nación, que se declararía "en armas" si "fuera agredida".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Carlos debía más de 1 millón y ahora paga solo 2,800 pesos: descubre su secreto con Infonavit. Foto: Infonavit / Adobe

Carlos debía más de 1 millón y ahora paga solo 2,800 pesos: descubre su secreto con Infonavit

Canadá. iStock/Sviatlana Barchan

¿Los canadienses requieren visa para entrar a Estados Unidos? Casos en los que sí es necesaria

¿Quieres trabajar en la NASA? La agencia busca “voluntarios” para la misión Artemis II rumbo a la Luna en 2026. Foto: iStock / gorodenkoff / Mampfred

¿Quieres trabajar en la NASA? La agencia busca “voluntarios” para la misión Artemis II rumbo a la Luna en 2026

Surf. Foto: Pixabay/Kanenori

California sobre las olas: Experiencias únicas de surf en el 'Estado Dorado'

Foto: Cortesía Disney World

Cambios y expansión en el parque temático Magic Kingdom: Disney sorprende con su anuncio