"Venezuela está creándonos un tremendo problema", dice Trump tras ataque a embarcación en el Caribe; "no lo vamos a consentir", advierte

Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Venezuela creó a Estados Unidos un "tremendo problema" con relación al tráfico de drogas y la inmigración irregular, y añadió: "no vamos a consentirlo más".

En declaraciones a medios mientras se reunía con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, Trump se refirió al ataque, el martes, a un bote en el Caribe donde, según el gobierno estadounidense, viajaban narcotraficantes del Tren de Aragua con droga, y que dejó 11 muertos.

Según Trump, los narcotraficantes "no lo volverán a hacer", ahora que saben que Estados Unidos los puede atacar.

