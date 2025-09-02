El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el ataque militar de Estados Unidos en el Caribe fue contra la pandilla Tren de Aragua de Venezuela y mató a 11, en un mensaje en Truth Social en el que difundió un video del hecho.

El mandatario posteó en Truth Social que "esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EU llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua".

Añadió que fueron "identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur". Detalló que el Tren de Aragua "es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental".

Mencionó que "el ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EU resultó herido. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos".

Antes, Trump anunció que Estados Unidos había llevado a cabo un ataque en el sur del Caribe contra una embarcación que transportaba drogas y que partió de Venezuela. El mandatario ofreció en ese momento pocos detalles sobre la operación.

“Cuando ustedes salgan de la sala, verán que, en los últimos minutos, literalmente, acabamos de disparar contra un barco, un barco que transporta drogas”, dijo Trump a los periodistas durante un evento no relacionado en la Oficina Oval. Agregó que había “muchas drogas” en la embarcación.

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó en la red social X que la embarcación estaba siendo operada por una "organización designada como narco-terrorista". Describió la operación como un ataque letal.

