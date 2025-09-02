Más Información

Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”

El presidente estadounidense, , aseguró que su par mexicana, , es una mujer “elegante e increíble” que, sin embargo, rechaza que Estados Unidos envíe al ejército a combatir a los cárteles “porque tiene miedo”.

En entrevista con el medio Daily Caller, un sitio web de noticias de derecha, difundida el lunes, Trump fue cuestionado sobre si confía en que México asegure su lado de la frontera, “dado que se cree que el gobierno está dirigido por cárteles, o que los cárteles están involucrados”.

Trump respondió: “me agrada mucho la presidenta. Creo que es una mujer increíble. Es realmente una mujer impresionante, en algunos, en ciertos sentidos, muy elegante, hermosa”.

El mandatario estadounidense lamentó que “México está dirigido por los . Lo está”.

Trump añadió que “le he ofrecido enviar al , y ella no quiere que lo hagamos”.

Cuando la periodista Reagan Reese le preguntó por qué, Trump respondió: “Porque tiene miedo. Tiene mucho miedo”.

Las declaraciones se producen en momentos en que el secretario de Estado, , está por iniciar, este martes, una gira que lo llevará a México y Ecuador, teniendo como temas centrales la , la seguridad y la economía.

Sheinbaum no acepta injerencismo de EU

El viernes pasado, de visita en México, el senador republicano Ted Cruz planteó que el gobierno mexicano debería aceptar la ayuda “como amigos”, del Ejército de Estados Unidos para combatir a los carteles de la droga en territorio mexicano.

La Presidenta Sheinbaum rechazó la posibilidad. "Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Primero, porque no es necesario, y segundo, porque sería una intervención dea nuestra ", enfatizó.

La jefa de Estado defendió en su conferencia matutina, este martes, que el "entendimiento" de seguridad que se negocia con está basado en la cooperación, sin intervencionismo ni subordinación.

"Estados Unidos no va a actuar solo porque hay un entendimiento. Mañana viene el secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos y se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad", señaló Sheinbaum.

"¿Qué no aceptamos nosotros? Injerencismo. No aceptamos tampoco violación a nuestro territorio. No aceptamos subordinación", aseveró la gobernante mexicana, quien se reunirá con Rubio este miércoles, a las 10 de la mañana.

Sheinbaum remarcó que "siempre" buscará una buena relación con el país vecino, donde viven cerca de 40 millones de mexicanos.

