Sheinbaum responde otra vez a dichos de Trump sobre ; “va muy bien el gabinete de Seguridad”

Luego de que el mandatario estadounidense volvió a declarar que México está dirigido por los cárteles, la presidenta reaccionó también ante el encuentro que tendrá el miércoles con el secretario de Estado,

En su conferencia mañanera de este martes 2 de septiembre en, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre lo que dijo Trump en entrevista con el medio Daily Caller.

“Me cae muy bien la Presidenta. Creo que es una mujer estupenda. De hecho, es una mujer increíble, en algunos aspectos, muy elegante, hermosa. Pero México está dirigido por los cárteles”, declaró Trump al medio conservador.

“No es cierto, no es cierto, va muy bien el gabinete de Seguridad, está haciendo muy buen trabajo, la verdad”, respondió Sheinbaum al final de su conferencia en el Salón Tesorería.

Insistió: “Nosotros vamos a buscar siempre una buena relación con el , siempre y el entendimiento al que estamos llegando (sobre seguridad) es bueno, porque es en un marco de respeto, entonces vamos a quedarnos ahí”.

mahc

