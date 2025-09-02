Ante el encuentro que sostendrá este miércoles 3 de septiembre en Palacio Nacional con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la reunión va a mostrar la relación de respeto y colaboración que existe entre los dos países.

“La reunión de mañana creo que va a mostrar eso: una relación de respeto y al mismo tiempo de colaboración, en el marco del respeto a nuestras soberanías”, declaró Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 2 de septiembre en Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo federal declaró que se tiene que construir una buena relación con Estados Unidos pese a momentos de “mayor tensión” o temas en los que no se está de acuerdo.

“Mañana lo vamos a recibir aquí. Miren: se ha establecido una buena relación, con todas las dificultades y todos los que no quisieran que hubiera una buena relación con Estados Unidos. Nosotros tenemos que buscar siempre una buena relación con Estados Unidos porque es nuestro país vecino, porque allá viven cerca de 40 millones de mexicanos (...).

“Tenemos que buscar siempre una buena relación. Habrá momentos de mayor tensión, menor tensión, de temas en los que no estemos de acuerdo, pero tenemos buscar una buena relación”, dijo.

¿Cómo será la reunión Sheinbaum- Rubio?

Detalló que hoy por la tarde, Rubio llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y será recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente. Después tendrá su propia agenda.

“Mañana lo recibo a las 10:00 horas”, comentó al referir que la reunión podría durar una o dos horas en Palacio Nacional. Después, dijo, se ofrecerá una conferencia conjunta de Rubio con el secretario de Relaciones Exteriores en la Cancillería.

