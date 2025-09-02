Más Información

La presidenta insistió en que hay un entendimiento en materia de seguridad con Estados Unidos y que “no va a actuar solo”, previo al encuentro que sostendrá el miércoles 3 de septiembre con , secretario de Estado estadounidense.

En su conferencia mañanera de este martes 2 de septiembre en , Sheinbaum Pardo reiteró su rechazo a la subordinación e injerencia, pero sí a la coordinación y colaboración.

“Estados Unidos no va a actuar solo, porque hay un entendimiento. Mañana viene el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos, y se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad. ¿Qué planteamos nosotros? Que esta colaboración tiene que ser de cada quien en su territorio.

“Podemos colaborar en información. Si ellos tienen información de en México, la podemos recibir nosotros. Si nosotros tenemos información de delincuencia organizada en Estados Unidos, ellos la reciben. Una colaboración para información, para inteligencia, ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio, a menos que sea acordada”, dijo la Presidenta.

Reiteró que debe haber un marco de colaboración y de cooperación, con respeto a las soberanías y a la territorialidad: “un marco de colaboración sin subordinación, entre naciones iguales”.

“¿Qué no aceptamos nosotros? Injerencismo, no aceptamos tampoco violación a nuestro territorio, no aceptamos subordinación, sino sencillamente una colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias. Eso es lo que hemos puesto sobre la mesa y se ha aceptado”, comentó.

“Primero, porque no es necesario, y segundo, porque sería una intervención de violación a nuestra soberanía, Y tercero, porque es mucho más complejo el , la delincuencia organizada, y tiene que haber un trabajo permanente de coordinación y colaboración”, agregó.

