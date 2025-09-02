Sheinbaum anuncia gira por el país para rendir cuentas al pueblo; visitará tres estados por día

Más Información

En el marco de su primer informe de gobierno, la presidenta anunció que visitará todas las entidades del país en las siguientes tres semanas, con el objetivo de rendir cuentas al pueblo.

Durante la conferencia matutina de este 2 de septiembre en , la presidenta Sheinbaum Pardo adelantó que a partir de este viernes va a visitar todos los estados del país en un ejercicio de "rendición de cuentas".

"Vamos a visitar todas las entidades de la República en tres semanas y media, a hacer un informe particular de la entidad. Ahí le vamos a informar a la gente, vamos con los gobernadores, todos los gobernadores y gobernadoras", añadió que visitará tres estados por día para cumplirlo.

Explicó que va a informar de los en cada estado, de las obras públicas que están haciendo, de los siguientes proyectos, "en un esfuerzo de rendición de cuentas".

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su , respecto a las acciones realizadas durante los 11 meses que lleva en el gobierno, y aseguró que "vamos bien y vamos a ir mejor".

