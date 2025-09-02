Sheinbaum anuncia gira por el país para rendir cuentas al pueblo; visitará tres estados por día

En el marco de su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que visitará todas las entidades del país en las siguientes tres semanas, con el objetivo de rendir cuentas al pueblo.

Durante la conferencia matutina de este 2 de septiembre en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo adelantó que a partir de este viernes va a visitar todos los estados del país en un ejercicio de "rendición de cuentas".

"Vamos a visitar todas las entidades de la República en tres semanas y media, a hacer un informe particular de la entidad. Ahí le vamos a informar a la gente, vamos con los gobernadores, todos los gobernadores y gobernadoras", añadió que visitará tres estados por día para cumplirlo.

Lee también Concluye registro para pensiones Mujeres Bienestar y Adultos Mayores; ¿de cuánto es el apoyo económico?

Explicó que va a informar de los Programas de Bienestar en cada estado, de las obras públicas que están haciendo, de los siguientes proyectos, "en un esfuerzo de rendición de cuentas".

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su primer informe de gobierno, respecto a las acciones realizadas durante los 11 meses que lleva en el gobierno, y aseguró que "vamos bien y vamos a ir mejor".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc