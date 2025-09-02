La mañanera de Sheinbaum, 2 de septiembre, minuto a minuto

Más Información
Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum
Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte
Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional
Nación 08:17 AM
Después de dos semanas del banderazo de las Rutas de la Salud se han entregado:
-8061 centros abastecidos
-578 hospitales abastecidos
-11364 kits de medicamentos entregados
-28 millones de medicamentos entregados
Nación 08:16 AM
Presentan avances semanales IMSS Bienestar: Laboratorio en tu clínica Edomex
-606 unidades tomadoras de muestra
-694, 300 estudios procesados
-50,200 estudios en pacientes
Nación 08:11 AM
Se realizarán 16 obras de agosto a terminar del año, informa Martí Batres
Nación 08:10 AM
Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informó del Inicio de obras y próximas inauguraciones a iniciar en septiembre:
-Unidad de Medicina Familiar de San Buenaventura, Coahuila
-Unidad de Medicina Familiar en Guelatao, Oaxaca
-Unidad de Medicina Familiar, Tapanatepec, Oaxaca
-Unidad de Medicina Familiar de Huautla, Oaxaca
Nación 08:09 AM
El Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo informó que se realiza obras en 8 hospitales:
-Hospital General Regional No. 25 Zaragoza
-Hospital General de Zona No. 36 San Alejandro
-Hospital General de Zona.
-Hospital General de Zona
-Hospital General de Zona 14 de septiembre
-Hospital Gineco Pediatría No. 15
-Hospital General de Zona No. 15 Dr. Ernesto Ramos Bours
Nación 07:56 AM
Para promover acciones integrales, hábitos y entornos saludables durante enfocados en la prevención de enfermedades, fomentar el bienestar poblacional y mejorar la calidad de vida
-Prevención y control de enfermedades
-Salud materna infantil y adolescente
-Determinantes sociales de la salud
-Salud mental y bienestar
-Participación comunitaria y promoción de entornos saludables
Nación 07:54 AM
Anuncian Semana Nacional de Salud Pública 2025 del 6 al 13 de septiembre en todo México
Nación 07:48 AM
Hasta la fecha hay 4353 casos de sarampión confirmados ; reportan 17 fallecimientos
-Chihuahua es el estado con más casos
Nación 07:46 AM
Picos y caídas de glucosa; Azúcar altera el cerebro: activa dopamina, genera tolerancia y crea hábitos dañinos
- subida y rápido de azúcar energía y ánimo momentáneo
- caída posterior fatiga irritabilidad y antojas
- más probabilidad de depresión
Nación 07:43 AM
El secretario de Salud informa como las bebidas azucaradas afectan a la salud; los niños menores de 2 años tienen casi dos veces de probabilidad de consumir bebidas azucaradas
Nación 07:41 AM
David Kershenobich, secretario de Salud felicita a Claudia Sheinbuam por su informe de gobierno; agradeció su compromiso en su gestión con la salud
Nación 07:37 AM
Inicia la conferencia matutina
