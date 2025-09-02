La mañanera de Sheinbaum, 2 de septiembre, minuto a minuto

Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informó del Inicio de obras y próximas inauguraciones a iniciar en septiembre:

-Unidad de Medicina Familiar de San Buenaventura, Coahuila

-Unidad de Medicina Familiar en Guelatao, Oaxaca

-Unidad de Medicina Familiar, Tapanatepec, Oaxaca

-Unidad de Medicina Familiar de Huautla, Oaxaca





