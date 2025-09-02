La mañanera de Sheinbaum, 2 de septiembre, minuto a minuto

Más Información

Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

Nación 08:17 AM

Después de dos semanas del banderazo de las Rutas de la Salud se han entregado: 
-8061 centros abastecidos
-578 hospitales abastecidos
-11364 kits de medicamentos entregados
-28 millones de medicamentos entregados


Nación 08:16 AM

Presentan avances semanales IMSS Bienestar: Laboratorio en tu clínica Edomex
-606 unidades tomadoras de muestra
-694, 300 estudios procesados
-50,200 estudios en pacientes


Nación 08:11 AM

Se realizarán 16 obras de agosto a terminar del año, informa Martí Batres 

Nación 08:10 AM

Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informó del Inicio de obras y próximas inauguraciones a iniciar en septiembre: 
-Unidad de Medicina Familiar de San Buenaventura, Coahuila
-Unidad de Medicina Familiar en Guelatao, Oaxaca
-Unidad de Medicina Familiar, Tapanatepec, Oaxaca
-Unidad de Medicina Familiar de Huautla, Oaxaca


Nación 08:09 AM

El Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo informó que se realiza obras en  8 hospitales:
-Hospital General Regional No. 25 Zaragoza
-Hospital General de Zona No. 36 San Alejandro 
-Hospital General de Zona.
-Hospital General de Zona
-Hospital General de Zona 14 de septiembre
-Hospital Gineco Pediatría No. 15 
-Hospital General de Zona No. 15 Dr. Ernesto Ramos Bours 


Nación 07:56 AM

Para promover acciones integrales, hábitos y entornos saludables durante enfocados en la prevención de enfermedades, fomentar el bienestar poblacional y mejorar la calidad de vida
-Prevención y control de enfermedades
-Salud materna infantil y adolescente
-Determinantes sociales de la salud
-Salud mental y bienestar
-Participación comunitaria y promoción de entornos saludables


Nación 07:54 AM

Anuncian Semana Nacional de Salud Pública 2025 del 6 al 13 de septiembre en todo México


Esquema de vacunación
Esquema de vacunación

Nación 07:48 AM

Hasta la fecha hay 4353 casos de sarampión confirmados ; reportan 17 fallecimientos

-Chihuahua es el estado con más casos


Foto: Captura de pantalla
Foto: Captura de pantalla

Nación 07:46 AM

Picos y caídas de glucosa; Azúcar altera el cerebro: activa dopamina, genera tolerancia y crea hábitos dañinos

- subida y rápido de azúcar energía y ánimo momentáneo
- caída posterior fatiga irritabilidad y antojas
- más probabilidad de depresión


Nación 07:43 AM

El secretario de Salud informa como las bebidas azucaradas afectan a la salud; los niños menores de 2 años tienen casi dos veces de probabilidad de consumir bebidas azucaradas


Nación 07:41 AM

David Kershenobich, secretario de Salud felicita a Claudia Sheinbuam por su informe de gobierno; agradeció su compromiso en su gestión con la salud


Nación 07:37 AM

Inicia la conferencia matutina

