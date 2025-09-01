¡Atención! Inicia pago de pensiones y Programas del Bienestar; consulta el calendario

Más Información
Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial
Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran
A partir de este lunes 1 de septiembre y hasta el 25, inicia la dispersión de las Pensiones y Programas del Bienestar correspondientes al bimestre de septiembre-octubre.
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que el pago es para los derechohabientes de las Pensiones y Programas para el Bienestar de las mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y las y los sembradores.
Destacó que el bimestre será dispersado a un millón de mujeres de 63 y 64 años.
Lee también Retraso de aranceles de EU fue para renegociar en el T-MEC: Ebrard; "el 80% de exportaciones mexicanas no pagan tarifa", asegura
¿De cuánto es el apoyo para las pensiones y programas del Bienestar?
La secretaria de Bienestar informó que el apoyo para la Pensión de Mujeres es de 3 mil pesos bimestrales.
Mientras que la Pensión del Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3 mil 200 pesos bimestrales; las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras mil 650 pesos; en tanto que las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6 mil 450 pesos por el pago de su jornal mensual.
Reyes Montiel reiteró que pueden consultar en la página oficial de la Secretaría del Bienestar: https://www.gob.mx/bienestar, la fecha de pago. Del mismo modo, compartió el calendario de depósitos que se realizan de acuerdo a la letra inicial del primer apellido.
Agregó que respecto al pago a sembradores del programa "Sembrando Vida", inicia a partir del 11 de septiembre de manera directa por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar.
Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice
mahc/apr