Este sábado 30 de agosto concluyó a nivel federal el registro de pensiones para de 60 a 64 años y el de de 65 años.

La secretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes, informó a través de un comunicado que este apoyo es un reconocimiento que contribuye a mejorar la de las personas beneficiadas.

“Las Pensiones Mujeres Bienestar y para Adultos Mayores, son un reconocimiento a la aportación de las personas que a lo largo de su vida han trabajado y aportado su esfuerzo en el cuidado de sus familias, en el crecimiento y desarrollo de México, y contribuye a su independencia económica”.

Ariadna Montiel, titular del Bienestar, durante la mañanera del 29 de julio del 2025. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL.
Desde el pasado 21 de julio en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó el inicio del registro para mujeres a partir del 1 de agosto y hasta el 30 de este mismo mes.

"Este año cumplimos la promesa, el compromiso, de que las mujeres de 60 a 64 van a tener la Pensión Mujeres Bienestar”, puntualizó la mandataria federal.

¿Cuánto recibirán las mujeres y adultos mayores?

El apoyo para las Mujeres Bienestar de 60 a 64 años es de 3 mil pesos bimestrales, mientras que la pensión para adultos mayores es de 6 mil 200 pesos bimestrales.

Ariadna Montiel dijo a través de la Secretaría del Bienestar, que este apoyo "es un derecho que resguarda la Constitución mexicana en su artículo 4°" y que la entrega de las pensiones "se realiza de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar".

Durante todo el mes de agosto, los 2 mil 400 Módulos de Bienestar a lo largo del país, recibieron a las mujeres y adultos mayores para registrarse y ser beneficiarios de este apoyo económico.

