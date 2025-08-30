Durante la reunión plenaria de los diputados federales de Morena, Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que durante 2025, invertirán 955 mil 802 millones de pesos en el pago de pensiones y programas sociales.

Detalló que al término del año se habrán entregado casi un billón de pesos a 30 millones 777 mil 137 beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal.

“Hoy, la presidenta va a actualizar los datos el lunes, por eso me permito ser prudente en los datos, pero 30.7 millones de derechohabientes y beneficiarios reciben un programa de bienestar. Y la inversión social es de 955 mil millones de pesos. Casi un billón de pesos”, explicó.

Mujeres Bienestar 2025. Foto: Archivo

Entre los datos que presentó la funcionaria, destaca que a la Pensión para Adultos Mayores se destinarán 483 mil 427 millones de pesos para beneficiar a 12 millones 947 mil 124 personas.

Así como 39 mil 100 millones de pesos para el programa Sembrando Vida para 418 mil 515 beneficiarios, y 28 mil 961 millones de pesos para un millón 606 mil 382 personas.

También destacó la creación de dos nuevos programas, Mujeres Bienestar al que se le asignaron 15 mil millones de pesos para un millón de beneficiarias, y Salud Casa por Casa con un presupuesto de dos mil millones de pesos para llegar a una meta de 13 millones 723 mil personas.

“Se han contratado 20 mil enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, para visitar de manera domiciliaria a nuestros adultos mayores y nuestras personas con discapacidad. El programa ya ha realizado 4.2 millones de consultas en la vivienda de las personas. Esto es inédito para México, para el sistema de salud, pero además hemos construido el piso universal”, afirmó Montiel.

