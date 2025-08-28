Por medio de un pronunciamiento, gobernadores y gobernadoras de Morena cerraron filas con el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, después de la trifulca que vivió en la Comisión Permanente con el presidente del PRI, Alito Moreno Cárdenas, y otros legisladores de la bancada tricolor.

"Condenamos firmemente la agresión física y verbal cometidas por Alejandro Moreno Cárdenas en contra del Senador Gerardo Fernández Noroña, así como las agresiones dirigidas a otras compañeras y compañeros del Senado", reprobaron.

Los mandatarios estatales agregaron que este hecho va más allá de un ataque personal, porque, afirmaron, evidencia la falta de argumentos y autoridad moral por parte de quienes recurren a la violencia física como herramienta política.

Además, señalaron que dichas conductas son inaceptables en una democracia porque vulneran el respeto institucional y obstaculizan el diálogo constructivo que debe prevalecer en Congresos y espacios de poder público. De acuerdo con los gobernadores, quienes recurren a la agresión física demuestran que están moralmente derrotados.

"Exigimos que las autoridades correspondientes actúen con firmeza y que este acto no quede en la impunidad. No se debe normalizar la violencia como parte de la vida política. La democracia se fortalece con respeto, con debate, con ideas, no con agresiones ni amenazas", coincidieron.

Finalmente, exhortaron a las fuerzas políticas a "honrar" la responsabilidad que conlleva representar a los ciudadanos mexicanos. De acuerdo con el comunicado, se deben dejar atrás conductas que dividen, confrontan y dañan, para dar paso al diálogo, el respeto y la construcción de acuerdos.

Alejandro Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña protagonizan enfrentamiento en el Senado (27/08/2025). Foto: Especial

¿Quiénes fueron los gobernadores que expresaron su respaldo a Noroña?

Marina del Pilar , gobernadora de Baja California.

, gobernadora de Baja California. Clara Brugada , jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Julio Menchaca Salazar , gobernador de Hidalgo.

, gobernador de Hidalgo. Salomón Jara , gobernador de Oaxaca.

, gobernador de Oaxaca. Alfonso Durazo , gobernador de Sonora.

, gobernador de Sonora. Rocío Nahle , gobernadora de Veracruz.

, gobernadora de Veracruz. Víctor Manuel Castro Cosío , gobernador de Baja California Sur.

, gobernador de Baja California Sur. Indira Vizcaíno , gobernadora de Colima.

, gobernadora de Colima. Alfredo Ramírez Bedolla , gobernador de Michoacán.

, gobernador de Michoacán. Alejandro Armenta , gobernador de Puebla.

, gobernador de Puebla. Javier May , gobernador de Tabasco.

, gobernador de Tabasco. Joaquín Jesús Díaz Mena , gobernador de Yucatán.

, gobernador de Yucatán. Layda Sansores , gobernadora de Campeche.

, gobernadora de Campeche. Delfina Gómez , gobernadora del Estado de México.

, gobernadora del Estado de México. Margarita González , gobernadora de Morelos.

, gobernadora de Morelos. Mara Lezama , gobernadora de Quintana Roo.

, gobernadora de Quintana Roo. Américo Villarreal , gobernador de Tamaulipas.

, gobernador de Tamaulipas. Eduardo Ramírez Aguilar , gobernador de Chiapas.

, gobernador de Chiapas. Evelyn Salgado , gobernadora de Guerrero.

, gobernadora de Guerrero. Miguel Ángel Navarro Quintero , gobernador de Nayarit.

, gobernador de Nayarit. Rubén Rocha , gobernador de Sinaloa.

, gobernador de Sinaloa. Lorena Cuéllar , gobernadora de Tlaxcala.

, gobernadora de Tlaxcala. David Monreal, gobernador de Zacatecas.

Gerardo Fernández Noroña, senador presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República el pasado miércoles 23 de octubre de 2024. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

"Valoro enorme su respaldo": Noroña

El senador Gerardo Fernández Noroña respondió a los gobernadores, agradeciendo su respaldo. En su cuenta oficial de "X" escribió:

"Muchísimas gracias a mis compañeros y compañeras gobernadores y gobernadoras, valoro enorme su respaldo. Abrazote".

