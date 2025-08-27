Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado

Este miércoles 27 de agosto, la sesión ordinaria de la Comisión Permanente fue la sede de una trifulca legislativa protagonizada por el dirigente nacional priista, Alito Moreno Cárdenas, y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.

Tras el percance, ambos senadores de la República se acusaron mutuamente de comenzar la agresión e incluso el morenista abrió un proceso penal en contra del líder del tricolor y tres integrantes de dicha bancada (Carlos Gutiérrez Mancilla, Erubiel Lorenzo Alonso y Pablo Angulo) por agresiones a él y a su colaborador de redes Emiliano González.

En el video en cámara lenta del pleito, se observa cómo Alito Moreno jala del brazo izquierdo al presidente de la Mesa Directiva, mientras le reclama que presuntamente no se le permitió el uso de la palabra durante la sesión.

Por ese motivo, se visualiza a Fernández Noroña intentar zafarse, acto que termina en un fuerte forcejeo entre los dos legisladores, además de una cachetada que propicia el priísta.

Posteriormente, se ve que Emiliano González se coloca enfrente de Alito Moreno y éste lo empuja hasta tirarlo. Una vez en el suelo, el hombre fue agredido por Gutiérrez Mancilla y el propio dirigente priista de acuerdo con videos compartidos por la senadora chihuahuense Andrea Chávez.

Entre el jaloneo, se ve cómo la diputada Dolores Padierna se planta en medio de Moreno y Noroña para calmar la situación. No obstante, pese a que ella estaba en el centro, el exgobernador de Campeche suelta otro golpe.

