Más Información

En primera persona, trabajador de Noroña capta agresión de Alito Moreno; termina con cabestrillo y collarín

En primera persona, trabajador de Noroña capta agresión de Alito Moreno; termina con cabestrillo y collarín

Además de Noroña y Alito Moreno... ellos son los involucrados y testigos en la riña del Senado

Además de Noroña y Alito Moreno... ellos son los involucrados y testigos en la riña del Senado

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

Estos son los videos de la pelea entre Alito Moreno y Noroña en el Senado; priista "pedía la palabra"

Estos son los videos de la pelea entre Alito Moreno y Noroña en el Senado; priista "pedía la palabra"

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

Personal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República (), acudió la noche de este miércoles a la vieja casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, para tomar la declaración a , presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y a su colaborador Emiliano González, luego de la trifulca ocurrida en la sesión plenaria del órgano legislativo.

Aunque Fernández Noroña informó que acudiría a la Fiscalía para presentar una contra el dirigente priista por lesiones y daños a la propiedad, agentes del Ministerio Público se trasladaron hasta el inmueble sede alterna de la Cámara Alta para levantar las primeras declaraciones.

Lee también

Fernández Noroña responsabilizó directamente al dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro “Alito” Moreno, así como al senador Pablo Angulo y a los diputados Erubiel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla, de haberlo agredido físicamente de manera “planeada, con alevosía y ventaja”.

Además, denunció que Alejandro Moreno lo amenazó de muerte.

“Por supuesto que una vez presentadas las denuncias, este asunto no puede quedarse ahí, y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente. (…) Es un hecho sin precedentes en la historia legislativa del país”, sostuvo en conferencia de prensa.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses