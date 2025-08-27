Personal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), acudió la noche de este miércoles a la vieja casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, para tomar la declaración a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y a su colaborador Emiliano González, luego de la trifulca ocurrida en la sesión plenaria del órgano legislativo.

Aunque Fernández Noroña informó que acudiría a la Fiscalía para presentar una denuncia contra el dirigente priista por lesiones y daños a la propiedad, agentes del Ministerio Público se trasladaron hasta el inmueble sede alterna de la Cámara Alta para levantar las primeras declaraciones.

Lee también Además de Noroña y Alito Moreno... ellos son los involucrados y testigos en la riña del Senado

Fernández Noroña responsabilizó directamente al dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro “Alito” Moreno, así como al senador Pablo Angulo y a los diputados Erubiel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla, de haberlo agredido físicamente de manera “planeada, con alevosía y ventaja”.

Además, denunció que Alejandro Moreno lo amenazó de muerte.

“Por supuesto que una vez presentadas las denuncias, este asunto no puede quedarse ahí, y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente. (…) Es un hecho sin precedentes en la historia legislativa del país”, sostuvo en conferencia de prensa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc