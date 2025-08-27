Más Información
Estos son los videos de la pelea entre Alito Moreno y Noroña en el Senado; priista "pedía la palabra"
Emiliano González González, colaborador Gerardo Fernández Noroña resultó lesionado, luego que Alejandro "Alito" Moreno le reclamó al senador que no le cedió la palabra. González se encontraba grabando el momento cuando capturó, también, la agresión en su contra.
Al finalizar la sesión de la Comisión Permanente del Senado y tras cantar el himno nacional mexicano, Alito Moreno hizo de palabras con Noroña.
En el video que circula en redes sociales, y con una cámara 360° se ve a los legisladores discutiendo. Noroña le pide a Alito que no lo toque, luego el priísta sujeta del brazo al morenista.
Lee también Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video
"No me toques", se oye decir a Noroña, mientras Alito lo jalonea, así que con cámara en mano, Emiliano González trata de subir a la tribuna del Senado, se abre paso y trata de contener al dirigente del PRI.
Haciendo espacio entre Moreno y el presidente del Senado.
Sim embargo, sin medir el golpe, Alito Moreno casi golpea a Dolores Padierna al intentar darle al morenista. "¿Qué te pasa?, no vengas a provocar", le dice Noroña al priísta.
González en todo momento sostiene el trípode con la cámara, por lo que al ser aventado al suelo por Alito Moreno cae sobre el brazo contrario al que sostiene el equipo.
El priísta trata de seguir a Noroña para continuar la pelea, mientras Dolores Padierna y otros legisladores tratan de calmar la situación.
En el suelo, Emiliano González sigue grabando como es golpeado por un sujeto, luego Alito Moreno al no alcanzar a Noroña, se regresa a golpear al trabajador que continúa tirado.
Tras el incidente, Emiliano González apareció tras Noroña con un cabestrillo provisional, la mano vendada y un collarín.
Lee también Estos son los videos de la pelea entre Alito Moreno y Noroña en el Senado; priista "pedía la palabra"
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
bmc