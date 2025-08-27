Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

Más Información
Asesinan a hermano del delegado de la FGR de Guanajuato; fue baleado dentro de un restaurante en Chiapas
Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano
Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"
Esta tarde durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado y con el himno de fondo, Alito Moreno reclamó a Gerardo Fernández Noroña que no le cedió la palabra y tras una pequeña discusión, se enfrentaron a jalones y empujones.
"Te estoy pidiendo la palabra”, le reclama Alejandro Moreno a Gerardo Fernández Noroña y luego de señalamientos con las manos se observa un jaloneo de brazo hacia Noroña.
"No me toques", responde Noroña y en ese momento comienzan los empujones.
En breve más información...
Lee también Sheinbaum defiende a Fernández Noroña por casa de 12 mdp en Tepoztlán; “hacen un escándalo”, dice
Lee también Que Noroña explique sus vínculos con Bartlett y Maduro, exige Alito Moreno; “es una vergüenza para México”, asegura
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro