Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

Esta tarde durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado y con el himno de fondo, Alito Moreno reclamó a Gerardo Fernández Noroña que no le cedió la palabra y tras una pequeña discusión, se enfrentaron a jalones y empujones.

"Te estoy pidiendo la palabra”, le reclama Alejandro Moreno a Gerardo Fernández Noroña y luego de señalamientos con las manos se observa un jaloneo de brazo hacia Noroña.

"No me toques", responde Noroña y en ese momento comienzan los empujones.

En breve más información...

🚨#AlMomento Alejandro Moreno y Fernández Noroña se enfrentan al término de la sesión de la Comisión Permanente. pic.twitter.com/Ump8WnA7wN — El Universal (@El_Universal_Mx) August 27, 2025

Lee también Sheinbaum defiende a Fernández Noroña por casa de 12 mdp en Tepoztlán; “hacen un escándalo”, dice

🚨 Durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado, Alito Moreno reclamó a Gerardo Fernández Noroña que no le cedió la palabra y tras una pequeña discusión, se enfrentaron a jalones y empujones.



📹 #VIDEO Víctor Gamboa de EL UNIVERSAL pic.twitter.com/TCnLE01GSs — El Universal (@El_Universal_Mx) August 27, 2025

Lee también Que Noroña explique sus vínculos con Bartlett y Maduro, exige Alito Moreno; “es una vergüenza para México”, asegura

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro