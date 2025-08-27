Más Información

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

Asesinan a hermano del delegado de la FGR de Guanajuato; fue baleado dentro de un restaurante en Chiapas

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Esta tarde durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado y con el himno de fondo, Alito Moreno reclamó a Gerardo Fernández Noroña que no le cedió la palabra y tras una pequeña discusión, se enfrentaron a jalones y empujones.

"Te estoy pidiendo la palabra”, le reclama Alejandro Moreno a Gerardo Fernández Noroña y luego de señalamientos con las manos se observa un jaloneo de brazo hacia Noroña.

"No me toques", responde Noroña y en ese momento comienzan los empujones.

En breve más información...

