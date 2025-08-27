México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

Ante una nueva medida del g0obierno de Donald Trump, México anunció la suspensión de envíos postales y paquetería a Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Correos de México indicaron que el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Orden Ejecutiva 14324, suspendió el ingreso libre de impuestos para paquetes con mercancías con un valor inferior a 800 dólares, exención conocida como “de minimis”.

“Esta medida aplica no solo para México sino para todos los países, por lo que, a partir del 29 de agosto de 2025, Estados Unidos cobrará impuestos a todos los paquetes recibidos de cualquier parte del mundo y con independencia del valor de las mercancías”, destacó la SRE en conjunto con Correos de México.

Lee también Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"

“Por este motivo, Correos de México suspenderá de manera temporal los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos a partir del 27 de agosto de 2025, en tanto se definen los nuevos procesos operativos”, señalaron la dependencias al referir que nuestro país se suma a una lista de países que incluyen a Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelandia, los cuales también han suspendido sus servicios postales a territorio estadounidense.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, apuntó que México continúa el diálogo con autoridades estadounidense y con organismos postales internacionales para definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada, “brindando certeza a los usuarios y evitando contratiempos en la entrega de mercancías”.

El Gobierno de México reiteró el compromiso para promover los intereses de todas las y los mexicanos “a través de la negociación y la colaboración conjunta”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr