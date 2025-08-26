Más Información

Sheinbaum destaca que DEA puso a García Luna al nivel de “El Chapo” y “El Mayo"; resalta cooperación entre EU y México

Caen dos "piratas" por robo a plataforma de Pemex en Campeche; recuperan 30 equipos sustraídos y aseguran embarcación

VIDEO: Julio César Chávez Jr. entrena en Hermosillo tras deportación de Estados Unidos; está bajo libertad condicional en México

Reportan que María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", estuvo hospitalizada por problema neurológico

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

Sheinbaum reacciona a declaración de "El Mayo" sobre sobornos a políticos y militares mexicanos; esto dijo

La presidenta aseguró que la gran mayoría de los pagan sus impuestos, aunque reconoció que aún hay grupos de factureros para evadirlos.

En su conferencia mañanera de este martes 26 de agosto en , Sheinbaum Pardo declaró que habría que evaluar tratados de extradición con otros países, ante la posible salida de empresarios que no quieren pagar sus impuestos.

“Habría que plantearlo, no creo que se vayan a países, no creo la verdad”, declaró.

“La gran mayoría de los empresarios están pagando sus impuestos. Todavía hay que evaden para pagar sus impuestos, pero vamos a hacer una serie de reformas”, indicó la titular del Ejecutivo federal.

“La verdad la mayoría está pagando sus impuestos, por eso hay la recaudación que hay”, añadió.

