La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la gran mayoría de los empresarios en México pagan sus impuestos, aunque reconoció que aún hay grupos de factureros para evadirlos.

En su conferencia mañanera de este martes 26 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que habría que evaluar tratados de extradición con otros países, ante la posible salida de empresarios que no quieren pagar sus impuestos.

“Habría que plantearlo, no creo que se vayan a países, no creo la verdad”, declaró.

Lee también Contagios de gusano barrenador en humanos se extienden a Yucatán y Tabasco; suman cuatro entidades con casos confirmados

“La gran mayoría de los empresarios están pagando sus impuestos. Todavía hay factureros que evaden para pagar sus impuestos, pero vamos a hacer una serie de reformas”, indicó la titular del Ejecutivo federal.

“La verdad la mayoría está pagando sus impuestos, por eso hay la recaudación que hay”, añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr