La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que debe haber una condena social a expresiones que ha utilizado el empresario Ricardo Salinas Pliego sobre tres mujeres comunicadoras; indicó que le corresponde al Máximo Tribunal del país actuar y a la próxima resolver el tema de los impuestos que debe.

Lo anterior al volver a expresar su solidaridad con la periodista Sabina Berman, con la politóloga Denise Dresser y con la abogada Vanessa Romero Rocha, por los dichos del empresario contra ellas, que calificó de misóginos.

"Yo creo que aquí sí debe ser una condena social al uso de estos adjetivos tan ofensivos a las mujeres para calificar algo con lo que él no está de acuerdo. Que discuta, que plantee sus argumentos. Pero esta forma ofensiva, particularmente a mujeres, porque lo hace con mujeres, me parece que no lo podemos dejar pasar", comentó.

Agregó: "Cuando hay esta ofensa contra cualquier mujer, me corresponde levantar la voz para proteger a las mujeres de nuestro país. Pero creo que todas y todos debemos hacerlo. No solo le corresponde a la Presidenta".

Sobre el tema de los impuestos, Sheinbaum Pardo señaló que el tema es un asunto de la Corte, pues llevan 16 años sin resolverse, "generando amparos sobre amparos".

"La decisión la va a tomar la nueva Corte. O creo que incluso hay algunos casos que vienen en agosto. Entonces, no solamente es la nueva Corte, sino la Corte que está hoy. Y tiene que hacerse con justicia", señaló.

