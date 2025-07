La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad con la periodista Sabina Berman, con la politóloga Denise Dresser y con la abogada Vanessa Romero Rocha por los dichos contra ellas, que consideró misóginos, del empresario Ricardo Salinas Pliego en redes sociales.

En su conferencia mañanera de este miércoles 9 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró también que TV Azteca cada vez es menos vistas y tiene menos rating.

“Toda mi solidaridad a Sabina, a Vanessa, e incluso a Denise Dresser, que miren que no coincidimos en casi nada, pero no se puede llamar a una mujer de la manera en que esta persona se dirige. Una misoginia, un machismo, terrible”, expresó Sheinbaum Pardo al señalar que el fondo es la deuda de impuestos que tiene Salinas Pliego.

“A Denise Dresser, que miren hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, pero no puede; hay que condenar cuando se dirige particularmente a las mujeres, ya lo vivió Citlalli (Hernández, secretaria de las Mujeres) también de esta manera, tiene que ser un asunto social no solo de la Presidenta porque no puede ser la manera en que se dirige a periodistas, coincidamos con ellas o no, o a cualquier mujer”, añadió.

Acusó la Presidenta que Salinas Pliego debe 74 mil millones de pesos, además que la critica a ella y a la cuarta transformación.

“No pasa nada que hablen todo el día mal de la Presidenta en Tv Azteca, cada vez lo ven menos, está perdiendo rating”, comentó.

