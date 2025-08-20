Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, sostuvo un encuentro este miércoles con líderes del sector automotriz, en el marco del acuerdo alcanzado sobre aranceles.

En la reunión, el embajador aseguró que el sector automotriz es una prioridad para el presidente Donald Trump, "pues busca proteger a los productores y trabajadores de Estados Unidos, al tiempo que apoya a una industria que genera empleos e inversión en ambos países".

Recordó que cuando era niño, en el negocio de autopartes de su padre solía ver etiquetas que decían “Hecho en México”.

"Esos momentos me enseñaron el valor de nuestra integración y del sector automotriz. Trabajamos con la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer aún más este sector vital y su competitividad", dijo Johnson.

También indicó que el martes tuvo un intercambio productivo con líderes de ICT y telecomunicaciones de México y Estados Unidos.

