Exabogada de “El Chapo” denuncia al presidente de Defensorxs por violencia política; Meta entrega información del activista

Tren Maya está asegurado por 35 mil mdp; póliza cubre sabotaje por motivos ideológicos, vandalismo y terrorismo

Brugada informa detención de 13 personas relacionadas con asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz; la investigación sigue en curso

Dan prisión preventiva a Julio César Chávez Jr.; FGR le imputa delito de delincuencia organizada

Rinde protesta Genaro Lozano como embajador en Italia; “es la nueva versión de Isabel Arvide”, señala PAN

Denuncian maltrato “extremo” e incomunicación que sufre Genaro García Luna en prisión en EU; ha perdido 14 kilos, dice defensa

La reconoció el papel que han tenido los perros policías en la incautación de drogas como fentanilo y metanfetaminas, y que han sido donados por la Oficina de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley(INL, por sus siglas en inglés).

La embajada, a cargo de Ronald Johnson, destacó que el pasado 30 de julio, un K-9 detector de narcóticos, donado a la Fiscalía General de la República (), ayudó a incautar 262 kilos de presunta metanfetamina en San Fernando, Tamaulipas.

En el último año, el programa canino reporta en México la incautación de más de mil 700 kilos de metanfetamina, 3 mil 600 litros de metanfetamina líquida y cerca de 500 mil pastillas de fentanilo.

"En el último año, estos caninos han sido de gran apoyo combatiendo al crimen organizado", dijo la representación diplomática estadounidense.

Desde 2023, el gobierno de Estados Unidos ha donado a México 269 perros como parte de la cooperación en seguridad.

