Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, felicitó al gobierno de México por la detención en Aguascalientes de 27 supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una acción considerada de “alto riesgo” en días pasados, con la capacitación de autoridades estadounidenses.

Johnson indicó que “las naciones soberanas aliadas logran resultados” con “una fuerte colaboración”, además que se consiguen comunidades más seguras y se garantiza que los criminales enfrenten la justicia.

“Felicidades al Gobierno de México por la exitosa detención de 27 integrantes del CJNG en un operativo de alto riesgo en Aguascalientes”, escribió el diplomático estadounidense en sus redes.

Lee también Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Durante un operativo se detuvieron a 27 miembros del CJNG en Aguascalientes. Foto: X @StateINL

Recientemente, la embajada de Estados Unidos en México destacó la detención que hicieron autoridades estatales y federales de 27 personas integrantes del CJNG en Aguascalientes, en una operación que fue calificada por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) como una operación de “alto riesgo”.

La embajada, a cargo de Ronald Johnson, retomó la publicación de la INL en la que señaló que las autoridades de México atribuyeron a la capacitación de esta Oficina y del FBI “las habilidades necesarias para detener a estos criminales y sus armas mortales”.

“En una operación de alto riesgo, las autoridades estatales mexicanas arrestaron a 27 miembros del CJNG, una Organización Terrorista Extranjera, en Aguascalientes”, destacó INL.

Lee también Sheinbaum reacciona a alerta de viaje de EU en la que incluye “terrorismo”; México es el principal destino de los estadounidenses, dice

“Las autoridades de México atribuyeron a la capacitación de INL y del FBI las habilidades necesarias para detener a estos criminales y sus armas mortales”, se añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro