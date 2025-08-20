El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo no se presentó a la audiencia en el Reclusorio Oriente, en la que se le iban imputar los delitos de peculado y asociación delictuosa por el caso del desfalco de más de 3 mil millones de pesos en el caso de la construcción de siete cuarteles de la Policía Federal.

A la audiencia programada a las 10 de la mañana, en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Oriente, encabezada por la jueza de control Patricia Sánchez Nava, solo acudió su abogado Ángel Echegaray y los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Auditoría Superior de la Federación (ASF), Contraloría de Michoacány Fiscalía General de Justicia de Michoacán.

Durante la diligencia, la jueza de control Patricia Sánchez Nava preguntó a Ángel Echegaray, abogado de Aureoles, por qué no estaba presente su cliente.

"Desconozco el motivo por qué no se haya presentado mi representante", respondió el litigante.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputará este miércoles los delitos de peculado y asociación delictuosa al prófugo exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por el presunto desvío de 3 mil 412 millones 164 mil pesos en la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal durante su mandato.

Buscado en más de 190 países por la Interpol, el experredista está citado a las 10 de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Oriente, a la audiencia inicial que presidirá la jueza de control Patricia Sánchez Nava, en la que hará la acusación formal.

Silvano Aureoles se ampara por diversos delitos

Aureoles Conejo ha solicitado por lo menos tres amparos para evitar ser detenido por la Fiscalía General de la República y apenas el lunes pasado obtuvo una suspensión que frena su detención por una orden de aprehensión distinta a la que se libró por el caso del desfalco en la construcción de los cuarteles de la Guardia Civil en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

Cabe precisar que la FGR atribuye al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, un daño al erario estatal por mil 52 millones 222 mil 490 noventa pesos, y, según las investigaciones, se evidenció que el exmandatario perredista cuenta con personal al cuidado de sus propiedades y que éstos se encuentran armados.

Está acusado de los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Las investigaciones indican que, derivado de su posición, existe la posibilidad de intimidar a las personas, ocultarse para no comparecer al proceso penal, o bien, evadirse de la acción de la justicia.

Caen excolaboradores de Silvano Aureoles

Por este caso permanece presos desde febrero pasado, cuatro de sus excolaboradores, entre ellos los exsecretarios de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza; Seguridad Pública, Antonio Bernal Bustamante.

Además de Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas; y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada Administrativa de la SSPC, quienes enfrentan acusación por los delitos de peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.

