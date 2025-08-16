Una mujer de 46 años que acudió al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente fue detenida por intentar pasar con 225 gramos de cocaína que portaba ocultos en dos paquetes entre su ropa.

¿Quién detuvo a la mujer?

La detención fue realizada por mujeres custodias de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la zona de aduanas del penal, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

La detención se realizó ya que la mujer con los paquetes de droga actuaba de forma inusual y al parecer buscaba evitar la inspección que se realiza a quienes intentan ingresar a un penal como visita, informó la SSC.

Por lo anterior, las custodias le solicitaron una revisión a la sospechosa y le encontraron los paquetes ocultos entre su ropa interior.

Presentan a la mujer ante el Ministerio Público

La mujer fue aprehendida y presentada ante un agente del Ministerio Público.

