Aseguran casi dos toneladas de droga en Garita de Tijuana; estaba oculta en tractocamión

Autoridades federales aseguraron un tractocamión con 1.9 toneladas de metanfetamina y cocaína, también fue detenido el conductor en la Garita Otay de Tijuana.

Los hechos ocurrieron durante labores de revisión al tractocamión, mediante el uso de Rayos X, los uniformados detectaron densidades que no coincidían con un pedimento que consistía en cuadros decorativos, por lo que se realizó una inspección física a la carga.

Gabinete de Seguridad asegura casi dos toneladas de droga en Tijuana, Baja California. Foto: Especial.

Durante la revisión, se localizó un doble fondo con cajas de cartón que contenían 122 paquetes con aproximadamente mil 174 kilos de metanfetamina y 115 paquetes con 724 kilos de cocaína, por lo cual, se detuvo al conductor de 54 años y se aseguró la droga junto con el tractocamión.

Al detenido le leyeron sus derechos y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

El Gabinete de Seguridad resaltó que con este aseguramiento se evitó que miles de dosis de droga llegaran a las calles, lo que representa una afectación económica para la delincuencia organizada de 477 millones de pesos.

En esta acción participaron elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR).

