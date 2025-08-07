El Gabinete de Seguridad informó que con la “Operación Frontera Norte", del 5 de febrero al 6 de agosto del 2025, han asegurado cuatro mil 830 armas de fuego, 815 mil 866 cartuchos de diversos calibres, 22 mil 576 cargadores, 54 toneladas de droga, entre ellos 311 kilos de fentanilo, cuatro mil 304 vehículos, 767 inmuebles y la detención de seis mil 92 personas.

Detalló que el 6 de agosto en Playas de Rosarito, Baja California, los efectivos aseguraron tres armas, cuatro cargadores, 35 cartuchos, dos chalecos tácticos y un vehículo.

En Tijuana, fueron detenidas cinco personas, y se incautaron: cuatro armas cortas, siete cargadores, 91 cartuchos, dosis de marihuana, dosis de metanfetamina, piezas de armamento y dos inmuebles.

En Saltillo, Coahuila, se aseguró un inmueble, dos armas, 28 kilos de marihuana, una báscula gramera y dos cotorros tamaulipecos, los cuales están prohibidos para su domesticación.

En Galeana, Nuevo León, los elementos hallaron nueve armas largas, 24 cargadores, 443 cartuchos, 22 chalecos tácticos, ocho cascos balísticos y tres vehículos.

En Culiacán, Sinaloa, se localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino, un área de concentración de material diverso para la elaboración de droga. Se destruyó un reactor de síntesis orgánica, se aseguraron mil 550 litros y 250 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 428 millones de pesos.

En Concordia, los uniformados hallaron mil 698 cartuchos, 12 cargadores y un vehículo con reporte de robo.

En Atil, Sonora, los efectivos hallaron 15 kilos de metanfetamina y dos vehículos con reporte de robo.

En distintos municipios de Sonora se detuvo a ocho personas, se aseguraron dosis de marihuana, 90 dosis de metanfetamina, dos armas cortas, dos cargadores, 14 cartuchos, tres vehículos y equipo táctico.

mahc/apr