Sin el aplauso de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, levantó la última sesión del Alto Tribunal con el pleno actual, previo a la entrada del nuevo Poder Judicial electo por voto popular.

“Al levantar esta sesión culmina un ciclo fundamental de la vida pública mexicana que inició hace poco más de 30 años. Esta historia se ha escrito con debates intensos, disensos y consensos que, lejos de aplacar la diversidad, han fortalecido el núcleo de nuestra democracia”, expresó la ministra presidenta.

En su discurso de cierre, Piña resaltó que este instante “cargado de memoria y futuro” servirá como recordatorio de que la justicia no es una obra conclusa, “sino una construcción viva que nos trasciende”.

“Hoy, más que nunca, resulta imperativo reconocer el papel histórico de este Tribunal Constitucional”, dijo.

Lee también “A pesar de los infundios y las calumnias nos retiramos con dignidad”; ministro Pardo Rebolledo se despide de la Corte

De acuerdo con la ministra presidenta, el Alto Tribunal no es solo un órgano del Estado: “es la piedra angular de la justicia constitucional y el máximo garante del ordenamiento jurídico nacional, y un bastión en la defensa de la democracia y las libertades de todas las personas”.

“La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado”, finalizó su discurso, que fue fuertemente ovacionado por los asistentes y los propios ministros salientes como Javier Laynez, Margarita Ríos Farjat y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Lee también Ríos Farjat despide al ministro Laynez con palabras de admiración; “gracias por la sobria alegría que trajo al Tribunal”

▶️Así concluyó la ministra presidenta, Norma Piña, la última sesión de Pleno de la actual integración de #LaCorte 👇🏼 pic.twitter.com/biJxEfJgc6 — Suprema Corte (@SCJN) August 19, 2025

“¡Te queremos, Ríos, te queremos!” y “¡Laynez, Laynez!”: despiden entre porras a los ministros salientes... y sin aplausos para Lenia Batres

A su llegada a la última sesión de la Suprema Corte, los ministros salientes fueron recibidos entre porras y aplausos. Durante la entrada de Margarita Ríos Farjat, se escucharon las consignas: “te queremos, Ríos, te queremos”.

Por su parte, Javier Laynez Potisek también fue fuertemente aplaudido durante su ingreso. Los asistentes lo recibieron con gritos de su apellido: “¡Laynez, Laynez!”.

De igual forma, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Mena fueron aplaudidos por la gente.

En contraste, la única que no recibió ningún aplauso ni porra fue la autoproclamada “ministra del pueblo”, Lenia Batres Guadarrama. A su llegada, el silencio predominó en la sala.

Lee también Hugo Aguilar va por recorte de salarios en la SCJN; definirán presupuesto en septiembre, tras toma de posesión

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc