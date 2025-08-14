El ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Rodrigo Guerrero García, informó que recientemente acudió a tomarse medidas para la toga que usará en el pleno del nuevo Alto Tribunal tras la primera elección del Poder Judicial de la Federación en México.

“Ante la decisión de mis colegas ministras y ministros de portar la toga, me sumé con gusto y acudí a tomarme las medidas para la toga de Ministro de la Suprema Corte. La llevaré con orgullo y con el compromiso que representa”, aseveró el autoproclamado ministro “más preparado que un chicharrón”.

En un video publicado en sus redes sociales, Guerrero García manifestó que, en un comienzo, no estaba “tan de acuerdo” con la decisión de vestir la toga para las sesiones del Máximo Tribunal.

No obstante, reconoció que la mayoría de sus colegas electos ministros y ministras se mostraron a favor de mantenerla. “En consecuencia, me sumo a decisión”, agregó.

Al mostrar cómo quedó su toga, confeccionada por el costurero con más de dos décadas de experiencia, Edgar Hernández, el “ministro chicharrón” afirmó que la usará con “mucho orgullo y dignidad”.

Finalmente, en su mensaje garantizó que con la llegada del nuevo pleno de la Corte se va a impulsar la justicia en México. “Nos estaremos viendo en Pino Suárez Número 2”, dijo.

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera con ministros electos por voto popular, entrará en funciones el próximo lunes primero de septiembre, después de tres ceremonias, entre ellas una entrega de bastón de mando de pueblos indígenas.

Arístides Rodrigo Guerrero, a lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado como Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info-CDMX) desde 2018 hasta 2024 y como docente en la UNAM.

