Vestidos de café y escoltados, revelan primeras fotos de la entrega de 26 narcos a EU; sigue aquí la cobertura

"La Tuta" y miembros del CJNG, entre los 26 capos entregados a EU; Departamento de Justicia revela lista

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán

Desplome de elevador en plaza Mitikah deja dos lesionados; ordenan revisión total de las medidas de Protección Civil del inmueble

EU alerta a ciudadanos por riesgo de terrorismo en México incluyendo a CDMX; sólo recomienda viajar a Campeche y Yucatán

Los nueve ministros electos, quienes conformarán la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación () a partir del 1 de septiembre, celebraron su tercera reunión de trabajo para perfilar el inicio de sus actividades rumbo a la instalación y toma de posesión en el Máximo Tribunal tras la primera elección de personas juzgadoras mediante voto popular.

En un comunicado, detallaron que iniciaron diálogos para definir perfiles y propuestas de personas que podrán integrar el Órgano de Administración Judicial.

Lo anterior, afirmaron, "con miras a tomar la decisión en las primeras sesiones del mes de septiembre" ya que consideraron indispensable que dicho órgano entre en funciones a la brevedad posible.

Entre lo dialogado, revelaron "aspectos relevantes" en las medidas que van a adoptar para hacer frente a la que recibirán al comenzar sus funciones.

De igual forma, la distribución de asuntos entre los nuevos ministros, la integración de sus equipos, el rediseño de la Secretaría General de Acuerdos para la desaparición de las Salas y la normatividad interna para lograr sesiones "ágiles, eficientes y sustantivas".

Todo ello, afirmaron, mediante la emisión de Acuerdos Generales como lo mandata la Constitución.

"Se acordó atender con prontitud los asuntos fiscales y penales para resolverlos dentro el plazo establecido", se lee en el comunicado.

Asimismo, se reiteró que el próximo lunes 1 de septiembre se realizarán tres eventos:

  • La toma de protesta ante el Senado de la República, para lo cual han sido convocados a las 19:30 horas.
  • La sesión solemne de instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se prevé tenga lugar a las 22:00 horas.
  • Finalmente, la ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando de pueblos indígenas.

De acuerdo con los ministros electos, se trabajará para garantizar condiciones institucionales y atender todos los asuntos de la "en beneficio de toda la sociedad mexicana".

