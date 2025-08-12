Los nueve ministros electos, quienes conformarán la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir del 1 de septiembre, celebraron su tercera reunión de trabajo para perfilar el inicio de sus actividades rumbo a la instalación y toma de posesión en el Máximo Tribunal tras la primera elección de personas juzgadoras mediante voto popular.

En un comunicado, detallaron que iniciaron diálogos para definir perfiles y propuestas de personas que podrán integrar el Órgano de Administración Judicial.

Lo anterior, afirmaron, "con miras a tomar la decisión en las primeras sesiones del mes de septiembre" ya que consideraron indispensable que dicho órgano entre en funciones a la brevedad posible.

Entre lo dialogado, revelaron "aspectos relevantes" en las medidas que van a adoptar para hacer frente a la carga de trabajo que recibirán al comenzar sus funciones.

De igual forma, la distribución de asuntos entre los nuevos ministros, la integración de sus equipos, el rediseño de la Secretaría General de Acuerdos para la desaparición de las Salas y la normatividad interna para lograr sesiones "ágiles, eficientes y sustantivas".

Todo ello, afirmaron, mediante la emisión de Acuerdos Generales como lo mandata la Constitución.

"Se acordó atender con prontitud los asuntos fiscales y penales para resolverlos dentro el plazo establecido", se lee en el comunicado.

Asimismo, se reiteró que el próximo lunes 1 de septiembre se realizarán tres eventos:

La toma de protesta ante el Senado de la República , para lo cual han sido convocados a las 19:30 horas.

, para lo cual han sido convocados a las 19:30 horas. La sesión solemne de instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que se prevé tenga lugar a las 22:00 horas.

, que se prevé tenga lugar a las 22:00 horas. Finalmente, la ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando de pueblos indígenas.

De acuerdo con los ministros electos, se trabajará para garantizar condiciones institucionales y atender todos los asuntos de la Suprema Corte "en beneficio de toda la sociedad mexicana".

