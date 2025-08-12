El actual pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alargó su despedida porque la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández convocó a una sesión extraordinaria para el próximo martes en la que resolverán casos en material electoral.

Tras casi dos horas de sesión en la que resolvieron 138 juicios de inconformidad electoral y desestimaron una acción de inconstitucionalidad presentada por Morena, Piña Hernández afirmó que se está en el plazo para resolver las impugnaciones presentadas contra la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual vence el 28 de agosto.

“En este sentido voy a convocar, a pesar de que el acuerdo hoy era nuestra última sesión, voy a convocar a una sesión extraordinaria el próximo martes 19, básicamente para ver la acción electoral que ya tenemos listada y también en caso de que llegue alguna impugnación porque sería a más tardar el 28 de agosto que nos fuera enviada alguna impugnación y además hacer la declaratoria respectiva que nos corresponde conforme a nuestra competencia respecto de candidatos de Sala Superior del Tribunal Electoral.

“Por estas razones convoco a las señoras ministras y a los señores ministros a una sesión extraordinaria que tendrá verificativo el próximo martes a la hora de costumbre. Se levanten estas…”, indicó.

