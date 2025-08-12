Horas antes de la última sesión de pleno, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, presidió la entrega de reconocimientos a trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), por años de servicio.

Durante el evento celebrado en la sede de la Corte, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, afirmó que cualquier cambio que comprometa la independencia judicial no debe tomarse a la ligera.

“En este contexto de reconocimiento y celebración no podemos dejar de reflexionar sobre los retos que enfrenta nuestro Poder Judicial en el México contemporáneo, los debates en torno a la reforma judicial nos convocan a una introspección profunda, nos invitan, sí, a repensar estructuras, pero también nos obligan a advertir que cualquier cambio que comprometa la independencia judicial, la excelencia en el quehacer representa un riesgo que no debe tomarse a la ligera”.

Ante los ministros Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Javier Laynez Potisek, Ríos Farjat señaló que la historia del Poder Judicial enseña que la excelencia y la virtud florecen únicamente en un entorno de autonomía y respeto.

“Por ello, en este momento histórico, resulta imprescindible reafirmar el valor de la independencia judicial como cimiento irrenunciable de nuestra democracia y Estado de Derecho, independencia y cimientos construidos precisamente con décadas de honroso servicio a la nación, que hoy homenajeamos y agradecemos”, indicó.

