En su última sesión, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó 136 impugnaciones contra resultados y validez de la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y sobreyesó uno.

En este marco, la presidenta del Alto Tribunal, Norma Lucía Piña Hernández expresó su reconocimiento a los ministros que elaboraron los proyectos de sentencia de los juicios de inconformidad en materia electoral, derivado de la elección judicial de junio de este año.

“En lo personal quiero expresar mi reconocimiento al trabajo de las ministras y los ministros y de sus equipos porque en la actualidad, hasta la fecha, estamos resolviendo 140 inconformidades que llegaron hace muy poco y se hizo todo un esfuerzo para resolverlas en esta sesión. Entonces, mi más amplio reconocimiento a los integrantes de este pleno y a sus equipos”, destacó Piña Hernández durante la sesión.

Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Especial

Cabe destacar que, al inicio de la sesión, el pleno acordó modificar el orden de los asuntos previstos para este martes y arrancó con la resolución de paquete de juicios de inconformidad para después abordar una acción de inconstitucional presentada por el partido Morena contra diversas disposiciones del Código Electoral y de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana, ambos el Estado de Coahuila.

