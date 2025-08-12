SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició su última sesión con la que pone fin a una era en el Poder Judicial en México.

A las 13:01 horas de este martes, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la primera mujer en presidir el máximo tribunal del país, abrió la sesión diciendo los siguiente:

"Buenas tardes señoras ministras, señores ministros. Se abre esta sesión pública ordinaria del pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación".

Luego de que el secretario del pleno dio cuenta sobre la orden del día, la Corte se abocó a resolver un paquete de más de 100 juicios de inconformidad en materia electoral contra los resultados de la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dejando de lado el asunto de prisión preventiva oficiosa.

En el recinto de sesiones, se encuentran los diez ministros que integran el pleno.

Esta es la última sesión en la que Corte abordará asuntos jurídicos, pues se espera que en los próximos días se lleve a cabo una sesión solemne en la que la presidenta del máximo tribunal del país, Norma Lucía Piña Hernández, rendirá un informe de actividades.

