En vísperas de extinción del actual pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Margarita Ríos Farjat dedicó este martes 12 de agosto palabras de respeto y admiración a su compañero Javier Laynez Potisek.

Durante la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos por Años de Servicio en el Poder Judicial, Ríos Farjat "pidió una licencia" para aprovechar la ocasión y dirigir palabras a quien durante una década "ha ejercido la magistratura en la Suprema Corte con el temple que exige el cargo".

Entre largos aplausos de los asistentes, la ministra resaltó los diez años que Laynez Potisek ha dedicado a la función jurisdiccional.

"Como colega, he tenido a oportunidad de observar de cerca su método, su constancia y su rigor intelectual. El ministro Laynez es, ante todo, una persona estudiosa, disciplinada en el análisis jurídico y comprometida en el debate argumentativo", destacó.

Además, reconoció su disposición para escuchar las posturas más contrarias, virtudes que, dijo, fortalecen al Poder Judicial.

Sin embargo, más allá de lo laboral y académico, también resaltó su sentido del humor:

"Contribuye a mantener aún en los momentos de mayor presión un ambiente de cordialidad y respeto en la Suprema Corte", mencionó.

Recordó que, hace cuatro años, le manifestó al ministro su deseo de dar, en el momento, unas palabras de despedida cuando dejara la Corte.

Por tanto, se dirigió a él "no solo como colega", sino como testigo de una trayectoria que suma disciplina, integridad y cercanía distante que solo da la experiencia comprometida en el ejercicio de la judicatura.

"Ministro Laynez, gracias por su ejemplo y por la sobria alegría que ha dejado en este Tribunal. Mi respeto y reconocimiento por su legado profesional", expresó Margarita Ríos Farjat.

"Unas palabras a quien durante una década ha ejercido la magistratura en la #SCJN con el temple y la serenidad que exige el cargo, el Ministro Javier Laynez Potisek. La década que ha dedicado a la función jurisdiccional es un testimonio de la responsabilidad y el sentido del…

