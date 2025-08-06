Más Información

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (), Javier Laynez Potisek, concluyó este miércoles, con la voz quebrada, la última sesión de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, presidida por él.

"Señoras ministras, señor ministro: hoy la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebra su última sesión. Esta sesión representa el fin de una etapa que marcó, sin duda, el y, a través de los criterios obligatorios, el orden jurídico local", dijo.

Señaló que, desde su creación, la sala asumió con responsabilidad la tarea de resolver asuntos de "altísima complejidad" en materia administrativa, fiscal, laboral, seguridad social y agraria.

Lo anterior, expresó el ministro, siempre con apego a la Constitución, buscando la aplicación estricta del derecho y de la justicia.

"Aquí debatieron, resolvieron y resolvimos asuntos que impactaron la vida de muchas ciudadanas y ciudadanos mexicanos, particularmente a partir de la reforma en 2011 que vino a modificar el paradigma en materia de la defensa de los derechos fundamentales y la protección de las minorías y de los grupos vulnerables", agregó.

En el trabajo realizado, según Laynez Potisek, se lograron criterios que favorecieron derechos y cambiaron la vida de muchos ciudadanos.

Como presidente, externó su gratitud a los integrantes, como y , pero "sobre todo" al personal que no se ve y está detrás de la revisión y manejo de expedientes: secretarias y secretarios de estudio y cuenta, personal jurisdiccional y personal administrativo.

"Agradezco a todos que han hecho de esta sala un referente de profesionalismo y honor en la historia judicial de México. Con respeto y gratitud declaro cerrada la última sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias", culminó entre aplausos.

La Segunda Sala de la SCJN estaba conformada por el ministro presidente Javier Laynez Potisek, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Alberto Pérez Dayán.

